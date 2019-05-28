Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
TGRT haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı

TGRT haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı

Yayından görüntü

Canlı Yayın Lyon Kamera Diyalog Saldırı 

-Şahısların engellemesi
-Yaşana diyalog
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bahçelievler’de 11 katlı binanın yıkılması ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibine inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı. Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi. Bahçelievler Basın Sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartmanın yıkımı ardından yaşananları canlı yayında izleyicilerine anlatmaya çalışan TGRT Haber Muhabiri Kaan Kalyoncu ve Kameramanı Erhan Esençirkin bir saldırıyla karşılaştı. Müteahhit olduğu iddia edilen bir kişi ve yanındaki bir başka şahıs canlı yayını engellemeye çalıştı. Şahıslar “Siz burada neden yayın yapıyorsunuz” diyerek kameranın önünü kapattı. TGRT Haber Muhabiri Kaan Kalyoncu’nun “ Canlı yayındayız neden müdahale ediyorsunuz, ben doğruları anlatıyorum” sözlerine aldırmayan şahıslar mikrofonu tutarak yayını durdurmaya çalıştı. Müteahhit olduğu iddia edilen şahıs, “Haber yapacak ne var burada diyerek vatandaşların haber alma hakkını da engellemeye çalıştı. Yaşanan o saldırı anı TGRT Haber ekranlarından tüm Türkiye’ye ulaşırken TGRT Haber ekibi, şikayetçi olmak üzere karakola gitti. (HK-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı