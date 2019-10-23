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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

- TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Dera Forma 


- Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, Vali Yerlikaya, Nihat Özdemir Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası Başkan Nihat Özdemir, Fransa karşılaşmasında Merih Demiral’ın ikili mücadele sırasında yırtılan formasını değiştirirken yere düşen ve öpüp alnına koyduktan sonra giydiği 3 numaralı formayı Ali Yerlikaya’ya hediye etti. Vali Yerlikaya, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile istişarelerde bulunduk. Her zaman Türkiye Futbol Federasyonumuzun ve Millilerimizin yanındayız. Milli gururumuz Merih Demiral’ın Fransa maçında öpüp alnına koyarak giydiği, forma için Federasyonumuzun değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Şenol Güneş hocamız ile birlikte göğsümüzü kabartan tüm Milli takım mensuplarına Euro2020 yolunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (MB-ÖZ-Y)
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