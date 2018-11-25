TFF Kadınlar 1. Ligi - HAKKARİ Haberi

- Maçtan detaylar - Maçı izleyen taraftarlar - Vali Akbıyık'ın futbolcuları tebrik etmesiHAKKARİ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari gücü spor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler sporu 6 - 1 mağlup etti.Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Hakkari gücü, ligdeki 5. maçında rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Hakkari gücü Kadın Takımı 90 dakika boyunca taraftar desteğiyle sürdürdüğü maçta konuk ekip Amed Sportif Faaliyetleri takımını 6 - 1 yendi.Maçın bitiş düdüğünün ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti.Karşılaşmayı, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper , İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda taraftar izledi.