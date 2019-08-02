TFF Başkanı Özdemir: 'Yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu değildir' - İSTANBUL Haberi
TFF Başkanı Özdemir: "Yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu değildir" - İSTANBUL - Toplantıdan görüntüler - kulüpler birliği başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları - TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarıİSTANBUL - Kulüpler birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüpler birliği başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
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