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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı

Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı

Ambulansın gelişi

Hastane Mısır Gaz Kaçağı 

-Yüzü yanan kişiye müdahale
-Süt mısır tezgahı
-Ambulans detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü mısırcının yüzüne patladı. Yüzü yanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Antakya ilçesi Saray Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar süt mısır tezgahının içinde bulunan ve gaz kaçağı olduğu tahmin edilen piknik tüpü, satıcının kapağı açmasıyla patladı. Yüzü yanan mısırcı olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünden hafif yanıklar oluşan genç mısırcı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (MBY-
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