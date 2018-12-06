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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tezgahlardaki balık çeşitliliği yüz güldürüyor - ZONGULDAK

Tezgahlardaki balık çeşitliliği yüz güldürüyor - ZONGULDAK

- Tezgahlardan balıklar - Ergün Kayhan ile röportajTezgahlardaki balık çeşitliliği yüz güldürüyor - Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan: - "Bu sezon bereketimiz bol. Kıyı ve endüstriyel balıkçılık yapan da vatandaşlar da bu sezondan memnun"ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz'de tezgahlardaki balık çeşitliliği hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun ediyor.Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun iyi geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Balıkta bolluk yaşandığını belirten Kayhan, "Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e kadar her yerde palamut bulunuyor. Palamudun ardından hamsi başladı.
Bu yıl hamsi fiyatlarının kasası 60 liraya düştü. Çinekopun kasa fiyatı ise 200 ila 250 lira arasında." dedi.
Kayhan, tezgahlardaki balık çeşitliliğinin vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü anlatarak, "Buradan yaklaşık 400 ton hamsi çıktı. Şu an bütün boğaz kayıkları, gırgırlar burada. Bu sezon bereketimiz bol. Kıyı ve endüstriyel balıkçılık yapan da vatandaşlar da bu sezondan memnun." diye konuştu.
Balıkların kilogram satış fiyatı istavritte 10, mezgitte 15, hamside 10 ila 15, çinekopta 20, palamutta ise tane 25 ila 30 lira arasında değişiyor.

Gırgır Hamsi Fiyatları Muhabir Balık Sezonu Alamut 

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