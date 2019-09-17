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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tezgâhta en ucuz balık sardalye İzle

Tezgâhta en ucuz balık sardalye İzle

-TEZGAHTAKİ BALIKLARDAN DETAYLAR

Av Mevsimi Allah 

--VATANDAŞLARIN BALIK ALMASINDAN GÖRÜNTÜ
--BALIKÇILARLA RÖP

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Yeni av mevsimi açılmasına rağmen balığın az olması sebebiyle fiyatlar yüksek olunca, vatandaşlar tezgâhları sadece seyretmekle yetiniyor. Bursa'da Tuzparı Balık Pazarı'nda balıkçılar tezgâhları balıkla doldurdu. Tezgâhlarda en ucuz balık, şu an yenme mevsimi olan sardalye. Yağlı ve lezzetli olan sardalyeyi vatandaşlar ucuz ve mevsimi olduğu için tercih ediyor. Balıkçılar denizden balığın az çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu, önümüzdeki günlerde yağmurların yağması ve balığın bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini belirtti.
Tezgâhta en ucuz olan sardalyenin kilosu 20 liradan satılırken, hamsi ve istavrit ise 25 liradan satılıyor. Vatandaşlar sardalye balığı alıp ızgarasını yaptıklarını belirtiyor. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan Köken, "Havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Yağmurların yağmasıyla inşallah balık bollaşacak. Şu an sardalyenin mevsimi. Vatandaşlar yağlı, lezzetli ve fiyatının da ucuz olması sebebiyle sardalyeyi daha çok tercih ediyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talep var. Fiyatlar düştüğünde daha çok talep olacak" dedi.

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