Tezekten doğalgaza geçtiler İzle

-Doğalgaz ile ısınan ailenin evinden görüntü

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( YOZGAT -ÖZEL) YOZGAT



- Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan vatandaşlar, önceleri tezek, odun ve kömür ile karşıladıkları ısınma ve sıcak su gibi ihtiyaçlarını şimdi doğal gaz ile karşılıyor. 844 nüfuslu Saray köyünde vatandaşlar doğalgaz kullanmanın konforunu yaşıyor. Ülke genelinde birçok il ve ilçede doğal gaz bulunmazken Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde vatandaşlar, 5 yıldır doğal gaz ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Önceleri tezek, odun ve kömür ile banyo, yemek, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan köy halkı şimdilerde ise çağdaş enerji kaynağı doğalgaz kullanımıyla birlikte konfora ve ekonomik rahatlığa kavuştu. 280 haneli 844 nüfuslu Saray köyünde doğalgaz konforun yaşayan vatandaşlar, doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Doğalgaz kullanımıyla birlikte yaşamlarında birçok değişiklik olduğunu söyleyen Sariye Erkan, “Hayatımızda çok şey değişti. Önceden kömür karasıyla odunla uğraşıyorduk. Şimdi evimiz ısındı, doğal gaz geldi. Odalarımız ayrı, çocuklarımız ayrı yatıyor. Isınmamız rahat. Odunu, kömürü bıraktık. yemeğimizi doğalgazla yapıyoruz. Isınmamızı, bulaşığımızı her şeyimizi doğalgazla yapıyoruz. Memnunuz. Bize de kısmet oldu geldi köyümüze çok şanslıyız” dedi.

Köylerine doğalgaz gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Erkan da “Yaşantımızda birçok şey değişti. Evimize geldiğimizde her taraf sıcak, konforu var. İstediğimiz zaman sıcak su hazır. Odun, kömür, tüp derdimiz yok. Biz memnunuz doğal gazdan, bu yıl doğalgazımız geldi, yaptırdık. Ne kömür derdimiz var ne odun derdimiz var. Doğalgazın köyde olması çok büyük avantaj. Saray örnek köylerden birisi, çoğu köy de doğalgaz yok biz çok şanslıyız” şeklinde konuştu.

Doğalgaza geçmeleriyle birlikte odun ve kömür derdinden kurtulduklarını anlatan Köy Muhtarı Mustafa Kurt ise “Önce kömürle odunla yakıt ihtiyacını gideriyordu köylü. Güneş enerjisiyle de sıcak suyunu hallediyordu. Ama şu anda sıcak su olsun ısınma olsun hepsi doğal gazla gideriliyor. Kömür odun derdinden kurtulduk, hayatımız çok güzel. Doğalgaz boru hattının buradan geçmesi doğal gazın buraya gelmesinde büyük önem taşıdı. Şu anda 280 hanelik bir köyüz. Yüzde 95 köy halkı doğal gaz kullanıyor. Yozgat’ın tek doğalgaz kullanan köyüyüz, şanslıyız. Isınma problemimiz kalmadı. Vatandaşımız tüm ihtiyacını doğal gazdan karşılıyor” ifadelerine yer verdi.

