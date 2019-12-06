Tezdönen kardeşlerin zanlısı 50 saatlik kamera incelemesi sonrası tutuklandı

-Yiğit'in polisler eşliğinde zırhlı araca binmesi

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( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, damatları Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen’i 21 Kasım’da torunu için arlarında çıkan arbede sonrası silahla öldüren İbrahim Yiğit, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 50 saatlik güvenlik kamarası incelemesi sonrası yakalandı. Yiğit çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi M. Tezdönen'in dedesi İbrahim Yiğit, tarafından aralarında çıkan arbede sonrası silahla öldürüldükleri ortaya çıkmıştı. 21 Kasım’dan beridir kasten adam öldürmekten aranan İbrahim Yiğit, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 40’ın üzerinde kişiyle yapılan mülakat sonrası ve 50 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası ilçede saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim Yiğit, güvenlik önlemleri eşliğinde Kızıltepe Adliyesine çıkarıldı. Yiğit, soruşturma dosyasına bakan Kızıltepe Cumhuriyet Savcıları Ebubekir Küçükkaya ve Muhammed Ali Fidan tarafından alınan ifade sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Yiğit, Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine teslim edildi.



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