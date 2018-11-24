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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Testereli bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Testereli bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralının ambulanstaki görüntüsü

İlk Müdahale Polis Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı testereli bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, merkez Meram ilçesi Aladdin Bulvarı Zafer Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. ile Mehmet Ali K. yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıslarla karşılaştı. Bunun üzerine ikili ve grup tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ç. testereyle, Mehmet Ali K. ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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