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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Tesla, uzaya ilk kişisel yapay zeka destekli robotu fırlattı

- Tesla, uzaya ilk kişisel yapay zeka destekli robotu fırlattı

roket fırlatmaya hazırlanıyor

Tron Uzay İstasyonu Yapay Zeka Robot 

-Roket fırlatılıyor
-detay

( FLORIDA ) FLORIDA

- Tesla firması, SpaceX görevi kapsamında astronotlara yardım etmesi için ilk kişisel yapay zeka destekli robotu uzaya gönderdi. SpaceX görevi kapsamında, Tesla firması yapay zekalı bir robotu Uluslar Arası Uzat İstasyonuna gönderdi. Elon Musk’ın kurduğu Tesla firması, SpaceX görevi kapsamında astronotlara yardım etmesi için ilk kişisel yapay zeka destekli robotu uzaya gönderdi. CIMON adını verdikleri robot uçarak gezebilecek ve konuşup, sesli komutlara cevap da verebilecek. Uluslararası Uzay İstasyonunda hizmet edecek CIMON ilk önce istasyonda testlere tabi tutulacak, testleri geçmesi halinde uzay istasyonunun verilerini konuşarak astronotlara aktaracak. Yüzünün de bulunduğu ekrandan astronotlara, görevleri ile ilgili talimatları gösterecek.
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