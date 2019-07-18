Teşhisi konulamayan hastalıklara hücresel inceleme ile erken tanı İzle

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( ANKARA -ÖZEL) - Türkiye’de tek olan merkezde hem yerli radyoaktif ilaç üretiliyor hem de hastalıklara erken tanı imkanı sunuluyor ANKARA



- Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Nükleer Tıp Merkezinde kanser başta olmak üzere teşhisi konulamayan birçok hastalıkta hücresel boyutta görüntüleme yapılıyor. Türkiye’de tek olan merkezde hem yerli radyoaktif ilaç üretiliyor hem de hastalıklara erken tanı imkanı sunuluyor. Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Nükleer Tıp Merkezinde yerli radyoaktif ilaç üretiliyor. Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan merkezde teşhisi konulamayan kanser, kalp hastalıkları, nörolojik sorunlar gibi birçok hastalığa hücresel boyutta inceleme yapılıyor. Araştırma ve yeni ilaçların üretiminde tek olan merkez, komşu ülkeler içinde de referans merkezi olarak hücresel boyutta görüntüleme sağlayıp erken tanı ve tedavide yol gösterici olmayı hedefliyor. Üretilen her yeni radyoaktif ilaç PET/BT ve PET/MR hibrid görüntüleme sistemlerinde kullanılıyor. Bu yerli üretim sistemi ise sadece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde bulunuyor. "Burası Türkiye’de ilk olan merkez, radyoaktif üretimleri yapmak için bir tesis" Merkez hakkında bilgi veren Pof. Dr. Nuriye Özlem Küçük, "Biz fonksiyonel değerlendirme yaparız, yani hücredeki canlılığı üremeyi ve fonksiyon kaybını önlemek için veya buna uygun olarak tedaviler yaparız. Bunun için radyoaktif maddelerden yararlanırız. Burası Türkiye’de ilk olan merkez, radyoaktif üretimleri yapmak için bir tesis. Erken tanı hayat kurtarır, hastalığı siz gösterebildiğiniz sürece tedavi etme süreciniz var. Onun için olduğu kadar erken görüntüleme şansına sahibiz. Bizim yaptığımız iş henüz görüntülenemeyen, görüntülense bile saptanamayan, ayrımı yapılamayan hastalıkların, lezyonların değerlendirilmesinde hücresel görüntüleri yapıyoruz. Uzay Yolu filminde de her zaman bahsedilen bir konudur. Uzun yıllardır tartışılan bir sistemdir" dedi.

"Buradaki amaç kanser alanında ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesidir" Üretim Sorumluluğu Uzmanı Ali Rıza Yavuz ise, "Burası, kamu-özel istişare olarak kurulan Türkiye’de tek firma. Buradaki amaç kanser alanında ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesidir. Şuanda Türkiye‘de tek. Biz burada hocalarımızla ortaklaşa AR-GE amacıyla üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hocalarımız bizi yönlendiriyor, hasta profiline göre biz de gerekli araştırmaları yaparak bu hastalar için daha etkin, daha uygun, daha kısa ömürlü radyoaktif ilaç üretimi yapıyoruz. Biz burada vücudun özel yerlerinde kullanılan spesifik ilaçların üretimini yapıyoruz. Biz gerekli çalışmalarımızı yaparak uygun spesifik fonlarımızı kontrol ediyoruz. Uygun çıkarsa önce mikropet cihazından hayvanlara uygulama yapıyoruz. Akabinde hastaya veriliyor. Zaten bu ilaçlar genelde Avrupa'da ruhsatlı ilaçlar olduğu için belirli aşamalara gerek kalmıyor. Türkiye’de sadece bu tesiste var bu cihazlar, daha kısa yarı ömürlü radyoaktif ilaç üretiminde kullanılıyor. Daha kısa yarı ömürlü demek spesifik bölgeye daha iyi ulaşmak demek. Diğer tesislerde böyle bir çalışma yok. Bizim standart kanser hastalarında kullanılan EFTC dediğimiz ilacın üretimini yapabiliyoruz. AR-GE amaçlı kısa ve yarı ömürlü ilaçlar sadece bu tesiste üretiliyor. Bizim ayrıca burada ürettiğimiz ilaçlar hastalara damar yoluyla verildiği için uygun ortamlarda ürettiğimiz ilaçlar uygun kıyafetlerle giriyoruz. Son ürün olarak hepsi bir kalite kontrolden geçiyor. İlaç uygun olursa hastaya veriyoruz" ifadelerini kullandı.

