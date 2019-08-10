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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi İzle

Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi İzle

NOKUL YAPILISI DETAY

Yumurta Patent Cevizli Kullar 

-ACIKLAMA
-YAPILAN NOKUL

( SİNOP ) SİNOP

- 2018’in Şubat ayında tescillenen "Sinop nokulu", Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı öncesi çok yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını belirten unlu mamuller işletme personeli Sebahat Aktaş, “Nokullarımız eskiden evlerde anneannelerimiz, babaannelerimizin yapmasıyla ortaya çıkmıştır. Şu anda sadece evlerde değil, fırınlarda da yapılıyor. Bayramlarda daha çok ilgi oluyor. Bayramlarda daha çok üretim yapıyoruz. Dışarıdan turlarımız geliyor. Gelen turlara hizmet veriyoruz. Tavsiye üzerine Sinop’a gelenler oluyor. Ayrıca nokulumuzun patenti alınmıştır. Sinop tescillidir. Nokulu yaparken ise hamuru yoğuruyoruz. Çeşitli malzemeler kullanıyoruz. Üzüm, ceviz ve kıyma kullanıyoruz. Peynirli, patatesli yapıyoruz. Müşterilerimiz nasıl isterlerse öyle yapmaya çalışıyoruz. Bayramda daha çok ilgi görmeye başladı.
3 gün boyunca daha çok çalışıyoruz, daha çok nokul üretiyoruz. Genellikle üzümlü ve cevizli nokul daha çok satılıyor“ dedi.
Enerji deposu Sinop nokulu yumurta akı, süt, sıvı yağ ve tereyağı ile hazırlanan hamurun açılarak içine toz şeker, çekilmiş ceviz ve kuru üzüm serpilmesiyle yapılıyor. Enerji deposu olan ve lezzetiyle damaklara hitap eden nokul, kilosu 35 TL'den satılıyor. (MU-SLH-
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