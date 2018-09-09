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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Tescilli Kale biberi sofralardan önce duvarları süslüyor İzle

Tescilli Kale biberi sofralardan önce duvarları süslüyor İzle

Duvarlara asılıp kurumaya başlayan biberlerden görüntüler

Kırmızı Biber Yabancı Turist Gine Erimli 2008 Yılı 

-Biberlerden detay
-İşçilerin biber dizmelerinden görüntü
-Biberin ipe geçirilmesinden görüntü
-Tavanına biber asılan işletmeden görüntü
-Rahile tıkım ile röportaj
-Duvara ve tavana asılan biberlerden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- Denizli’de duvarlar kırmızı biberlerle doldu- Biberleri tek tek ipe dizip duvara asıyorlar- İpe geçirilip duvara asılan biberiler kışa hazırlanıyor DENİZLİ

- TSE tescilli Kale biberi, kurutulup kışlık yiyecekler arasında koyulmak için tarlalardan toplanıp tek tek iplere geçirilerek duvarlara asılıyor. İpe geçirildiğinde yeşil olan, kuruduğunda ise kırmızı rengine dönüşen biberler asılan duvarlarda eşine az rastlanır görüntüler oluşturuyor. Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasında yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı ve etli olma özelliği bulunan Kale biberi yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp tek tek ipe geçirilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılıyor. Kale biberinden, sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde edilebiliyor. Biberin bölgeye has olan tatar yemeği, yöre halkının sofralarını süslerken, Denizli-Muğla yolu üzerinde bulunan işletmelerde biberler duvarlara asılıp yoldan geçen yerle ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi ve biber tatarının tadına bakması sağlanıyor. Lokanta sahipleri Kale’nin belli köylerinden aldıkları biberleri özenle işlemlerden geçirip vatandaşların hizmetine sunuyor. Görünüşü itibarı ile yoldan geçenlerin ilgisini çeken ve kuruduğunda kırmızı rengine dönüşün Kale biberi yoldan geçenler tarafından büyük ilgi görüyor. Biberler ayrıca, yurdun çeşitli bölgelerine talep üzerine salçalık, kurutulmuş ya da pul biber şeklinde kargo yoluyla ulaştırılıyor. Biberleri iplere geçirme aşamasında ise ilçede bulunan gündelikçi işçiler, sabah gelip biberleri dikiş iğneleri aracılığıyla tek tek ipe geçirip duvarlara asıyor. İlçenin coğrafi konumu ve kendisine has havası olması biberlerin kurumasında ayrı bir rol oynuyor. Bölgedekiler biberin lezzetinin, toprağın, suyun ve havanın farklılığından olduğun söylüyor. Biberler dizilip asıldıktan itibaren havaların sıcak olduğu zamanlarda ortalama 1-1,5 ay boyunca asılı kalıp kuruyor. “Yoldan geçenler merak edip geliyorlar, alıyorlar” Aile restoranlarında Kale biberinin çeşitle aşamalarıyla ilgilenen Rahime Tıkım, biberleri köylerde yetiştirenlerden alıp farklı işlemlerden geçirdiklerini belirterek, “Bu biberleri bizim gibi arkadaşlar köylerde yetiştiriyorlar. Onlar yetiştirip getiriyor, biz alıyoruz. Aldıklarımızı da böyle diziyoruz, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra restoranımız var, orada yemeğini yapıyoruz. Kızartmasını yapıyoruz. Ayrıca iş yerimiz var orada satış yapıyoruz. Yoldan geçenler merak edip geliyorlar, alıyorlar. Biz tüm Türkiye’nin illerine, ilçelerine gönderiyoruz, kargoyla falan gönderiyoruz. Buranın biberi çok farklı bir biber, başka yerlerde olmayan bir şey bu, tescilli Kale biberi. Özelliği, bunun kızartması, dolması, yemeklerde toz biberini, pul biberini yapıyoruz. Çok lezzetli bir biber olduğu için, çok etli oluyor, etli olduğu için başka yerde olmuyor. Kurutamıyorlar bile, burada kurutuluyor bu biber. Toprağıyla, suyuyla farklı, havasıyla çok farklı. Başka yerde kurumuyor bile, havası çok farklı olduğu için burada kurutuluyor. Bunlar aşağı yukarı havalar sıcak, güzel olursa 1 ay, 1 buçuk ayda kuruyor” dedi.

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