Tescilli Adana Kebabının yanına tescilli makarna İzle

-Makarna servisi

-Patent görüntüsü

-Metin Dura röportaj

-Sırasıyla vatandaş röportajları

-Kebap hazırlanışı

-Kebap ve makarna görüntüsü



( ADANA )- Kebapçı Metin Dura, tescilli Adana Kebabı’nın yanında tescilli makarna sunarak ön yargıları kırıyor ADANA



- Adana’da kebapçılık yapan Metin Dura, tescilli Adana Kebabının yanında özel soslarla hazırladığı makarnaya tescil alarak servis etmeye başladı.

Dura, “Adana Kebabın yanında salata hariç bir şey servis edilmez imajını kırdık. Herkes çok beğeniyor” dedi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Metin Dura, yenilik yaparak kebabın yanında makarna servis etmeye başladı.

Dura, müşterilerden de olumlu tepkiler alınca Türk Patent Enstitüsü tarafından makarnayı tescil ettirdi. Zerdeçal ve mantar sosuyla özel olarak hazırlanan makarna, kebap gelmeden önce aperatif olarak bütün müşterilere sunuluyor. Adana Kebabının yanında salata hariç pilav ve başka çeşit meze getirmenin bazı yerlerde kavgaya dönüşmesinin yanı sıra makarna, kent halkı tarafından da yoğun ilgiyle karşılanıyor. Tescil süreci hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Metin Dura, “Bizi diğer restoranlardan ayıran bir şey yapmak istedik. Burası makarnayla gittiğimiz kebapçı demek istedik. Bu yoldan çıktık ve bununla beraber insanların beğenisini gördük. Tescilleme kararı aldık” ifadelerini kullandı. Hazır aldıkları makarnaları özel köklerle kaynatıp zerdeçal ve mantar sosuyla özel olarak hazırladıklarını ifade eden Dura, Adana Kebab’ın yanında herhangi bir şey sunulmaz imajını kırdıklarını belirterek, “Özel kökler bizim kendi bildiğimiz şeyler. Özel sosumuz var birde. Tescillemek istedik bu nedenden. Kebabın yanında bir şey sunulmaz imajını kırmak istedik. Kebabın yanında Adanalılar pilavı yıllarca reddetti. Makarnayı ama sevdiler. Bunu kabul ettiler” açıklamasını yaptı. “İnsanlar yeniliğe acıkmışlar” Amaçlarının Adana Kebabıının öz değerlerini bozmadan yenilikçi ürünlerle servis edilmesi olduğunu kaydeden Dura, “Artık dünyaya da açılmak istiyoruz. Biz Adanalılardaki ışığı gördük. Kebaptan çok insanlar böyle bir yeniliğe acıkmışlar” diye konuştu.

Mersin’den kebap yemek için Adana’ya gelen Betül Uysal, “Biz çok beğendik. Gayet güzeldi beğendim. Makarna çok güzel, çok lezzetliydi” dedi.

Öznur Şenkal de, özellikle makarna için mekana geldiklerini belirterek, “Hem göz, hem karın doyuruyor. Normalde hep mezeye alışkındık bu çok farklı geldi. Pilavdan daha orijinal bu makarna” şeklinde konuştu.

Sıdıka Arslan da, “Kebabı seviyoruz ama makarna için geliyoruz. Mersin’deyim ama Adana’ya her geldiğimde uğruyorum. Çocuklarda makarnayı çok seviyor, onları da getiriyoruz” dedi.

(UMT-



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