Tesadüfen tanıştıkları müdür sayesinde yeniden okullu oldular - KIRKLARELİ
- Öğrencilerin müdürle karşılaşması ve konuşması - Müdür Murat Aşım'ın konuşması - Öğrencilerin okula gidişleri ve okuldan genel, detay görüntüler - Öğrencilerin okulda enstrüman çalması - Öğrenci Çağrı Bozacı ve Serdar Tuğral'ın konuşmasıTesadüfen tanıştıkları müdür sayesinde yeniden okullu oldular - Kırklareli 'nde eğitimlerini yarıda bırakan iki gencin yaşamı, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile tanışmaları sonrası değişti - Aşım, makamına davet ettiği gençleri, okula dönmeleri konusunda ikna ederek, eğitim yaşamlarının kaldığı yerden devam etmesini sağladı - Milli Eğitim Müdürü Aşım: - " Serdar ve Çağrı, benzer durumlarda olan, eğitimlerini yarıda bırakmış diğer arkadaşlarına da iyi birer örnek oluyorlar"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 'nde eğitimlerini yarıda bırakan iki Roman genç, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın çabalarıyla okullarına geri döndü.Milli Eğitim Müdürü Aşım, hafta sonu tatilinde kent merkezinde dolaşırken çiçek fotoğrafı çeken iki genci fark etti. Yanlarına giderek tanıştığı Çağrı Bozacı (15) ile Serdar Tuğral'ın (15) eğitim hayatlarının yarım kaldığını öğrenen Aşım, bu duruma çok üzüldü.Çocukları makamına davet eden Aşım, gençlere her şeye rağmen eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini ve bu konuda kendilerine destek olacağını anlattı. Aşım, daha sonda makamında konuk ettiği Çağrı ve Serdar'ı makam aracına bindirerek Ahmet Mithat Ortaokulu'na götürdü.Kayıtları yapılan iki arkadaş 7. sınıf öğrencisi olarak yeniden okullarına başladı. Müziğe olan yetenekleri dikkati çeken iki arkadaş, okulda arkadaşlarına mini bir konser verdi.Milli Eğitim Müdürü Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan ayrı kalan çocukların yeniden sınıflarına dönmelerinden çok mutlu olduğunu söyledi.
Bozacı ve Tuğral'ın artık hayata daha umutla baktığını ifade eden Aşım, "Aileleri de bu durumdan çok memnun. Serdar ve Çağrı, benzer durumlarda olan, eğitimlerini yarıda bırakmış diğer arkadaşlarına da iyi birer örnek oluyorlar." dedi. Öğrencilerden Çağrı Bozacı da tesadüfen tanıştıkları Milli Eğitim Müdürü sayesinde hayallerinin yeniden yeşerdiğini söyledi.
Okulu bıraktığı için sonradan büyük pişmanlık yaşadığını vurgulayan Bozacı,"Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Bir cahillik ettik okulu bırakmıştık aslında erken kalkmak zor geliyordu. Bütün arkadaşlarım okula giderken ben evde kalıyordum. 'Böyle olmaz' dedim ve kendi kendime sinir olmaya başladım. Okula yeniden dönersem arkadaşlarım dalga geçer diye düşündüm. Daha sonra müdür beyle tanıştık ve okuluma kavuştum, çok mutluyum." diye konuştu. Bozacı, umutlarını yeniden yeşerten Aşım'a teşekkür etti.Yaklaşık 3 ay okula gitmediğini ve çok pişmanlık duyduğunu belirten Serdar Tuğral ise "Hiç kimse okulunu bırakmasın." ifadesini kullandı.Okula gitmediği günlerin çok sıkıcı ve pişmanlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Tuğral, "Okula başladığım için çok mutluyum. Okula geri dönebileceğimi sanmıyordum. Bir mucize oldu ve çok mutluyum şu an. Hedefim ünlü bir piyanist ya da kemancı olmak. Yani sanatçı olmak istiyorum. Bunun üzerine eğitim alacağım ve çalışacağım." dedi.