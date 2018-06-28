Terzilik mesleğini 45 yıldır sürdürüyor - ANKARA Haberi
- İş yerine gelirken - İş yerinin kapısını açarken görüntüler - İş yerinden detay görüntüleri - Prova yaparken - Ölçü alırken - Takım elbise dikerken - Kesim yaparken detay görüntüle - İzzet Yalçın'ın konuşması ANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde terzilik yapan İzzet Yalçın (57), mesleğini 45 yıldır sürdürüyor.Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra terziliğe çırak olarak adım attığını, o günden bu yana da mesleğini devam ettirdiğini söyledi.
Askere gidip geldikten sonra kendi işyerini açtığını belirten Yalçın, bir dönemin en gözde mesleklerinden biri olan terziliğin son yıllarda değerinin fazla kalmadığını kaydetti. Yalçın, terzilere 50 yaşın üzerinde, ya çok zevk sahibi, ya da farklı vücut yapısında olanların geldiğini anlatarak, "Parası yeterli olmadığı için bu işi öğrenmeye hiç çırak gelmedi. Ben 57 yaşındayım. Kendimden küçük çırak tanımıyorum. Zaten ilçemizde de 3 tane terzi kaldı. Onlar da benden çok yaşlılar. Konfeksiyon bu işi tamamıyla bitirdi." dedi. Geçmişte haftada 10 veya 15 takım elbise dikerken şimdilerde bu sayının ayda 3 veya 5'e düştüğünü aktaran Yalçın, "Geçmişe baktığım zaman işimden memnun değilim. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bugüne kadar ayakta kaldık ama borçla dertle kalabildik. Çalışarak bir şeyin sahibi olamadım. Bir daha dünyaya gelsem herhalde terzi olmazdım." diye konuştu.