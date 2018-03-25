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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
'Terzi Naim' son yolculuğuna uğurlandı - EDİRNE

'Terzi Naim' son yolculuğuna uğurlandı - EDİRNE

"Terzi Naim" son yolculuğuna uğurlandı - EDİRNE - Edirne Huzurevi'nden görüntü - Arşivden terzi Naim ile ilgili görüntüler - Cenaze namazından detaylar"Terzi Naim" son yolculuğuna uğurlandı - "Dikiş makinemden bizi ancak ölüm ayırır." diyerek huzurevinde de mesleğini sürdüren Naim Özyavuz, 75 yaşında hayatını kaybetti - Özyavuz'un cenazesi, Edirne Mezarlığı'nda toprağa verildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden "Terzi Naim" olarak bilinen Naim Özyavuz'un cenazesi defnedildi.Çıraklığa başladığı 12 yaşından bu yana terzilik yapan ve kaldığı Edirne Huzurevi'nde de mesleğine devam eden Özyavuz, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti."Dikiş makinemden bizi ancak ölüm ayırır." diyen ve kaldığı huzurevinde de "Terzi Naim" olarak bilinen Özyavuz'un vefatı, huzurevi sakinlerini derinden üzdü.Özyavuz'un dikiş makinesi yakınlarına teslim edilirken, terzihane olarak kullandığı odası da kapatıldı. Edirne Eski Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Özyavuz'un cenazesi, Edirne Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Özyavuz'un yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu ve arkadaşları katıldı.

Hastane İş Makinesi Cenaze Irak 

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