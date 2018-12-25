Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı Haberi

-otobüsle cipin görüntüsü

-vatandaşların görüntüsü

-röportaj

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( ORDU -EK) ORDU



- Ordu’da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Ordu-Fatsa Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren Yaşar Çakır yönetimindeki 52 HT 624 plakalı cip ile Hazım Ş. yönetimindeki 34 UMC 95 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Yaşar Çakır hayatını kaybederken, yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ordu ve Fatsa Devlet Hastanelerinde tedavi alındı. Kazayı gören İbrahim Tatlıgül, "Aynı araç (cip) tünel girişinden önce okul servisimizin üzerine ters yönden sürdü. Araçtan son anda kaçabildik. İntihar ediyor diye konuştuk hatta. Birisine sebep olmasa bari diye konuşmuştuk. Kesinlikle araç şoförü normal değildi” dedi.



