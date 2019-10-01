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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ters yönden giren özel halk otobüsü şoförü kamerada İzle

Ters yönden giren özel halk otobüsü şoförü kamerada İzle

Testen giden otobüs görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 


- Ankara'da Bir özel halk otobüsü Etimesgut'ta ters yoldan gittiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Başkent Ankara'da çekilen görüntü bir otobüs şoförünün daha sorumsuzluğun gözler önüne serdi. Etimesgut ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntüde ters yoldan giden bir özel halk otobüsünün diğer şoförlerin canını hiçe saydığı anlar yer aldı. Halbuki dün Ankara'da yaşanan bir acı olayla 4 kişi yaşamını yitirdi. Mamak'da meydana gelen kaza özel halk otobüsü yolcuların beklediği durağa girmiş ortalık can pazarına dönmüştü.(İÇ-
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