Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ters yönden giden motosiklet taksiyle kafa kafaya çarpıştı

Ters yönden giden motosiklet taksiyle kafa kafaya çarpıştı

- Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Taksi Şoförü Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Kaza yerinden görüntü
-- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da caddeye tersten giren motosikletin taksiyle kafa kafaya çarpışması sonucu motor sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, Bülbülderesi Caddesi üzerinden Kolej istikametinde ters yönde seyreden 34 NVU 77 plakalı motosiklet, Libya Caddesi kesişiminde Seyranbağları yönünde ilerleyen Osman K.’nin kullandığı 06 T 6906 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan motor sürücüsü yaralanarak yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra noktaya gelen sağlık ekipleri, yaralı motor sürücüsünü kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Ters yöne girdi davacı olacağını söyledi Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluşurken, Bülbülderesi Caddesinin bir şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Yolda işaretleme yapan polis, araç geçişinin tek şeritten kontrollü olarak verilmesini sağladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan, ters yönden gelen motor sürücüsünün, taksi şoföründen davacı olacağını söylediği iddia edildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı