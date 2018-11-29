Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı kamerada

-Vatandaşların kavgayı ayırması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Ters yönden gelerek bir araca çarpan sürücü çarptığı araçtaki üç kişi tarafından darp edildi İSTANBUL



- Bağcılar Mahmutbey Caddesi’nde ters yönden gelerek bir araca çarpan kamyonet sürücüsü, çarptığı araçtaki üç kişi tarafından darp edildi. Yaşanan kavga anı ve sürücünün darp edilmesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, kavga diğer yolcularında araya girmesiyle son buldu. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddeye ters yönden giren araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Otomobildeki üç kişi de ters yönden gelerek araçlarına çarpan kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi ile otomobildeki üç kişi kamyonet şoförüne saldırdı. Kamyonet sürücüsünün kısa bir süre darp edildiği kavga diğer sürücülerin de araya girmesiyle son buldu. Kavganın son bulmasının ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Öte yandan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üç kişinin şahsa saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.

