Ters yönde seyreden ticari araç otomobille çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı Video

-Yaralıların kurtarılması

-Kurtarılan yaralıların ambulansa alınması

-Kazazedelerin yaşadığı korku



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Yatağan ilçesinde, emniyet şeridinde ters yönde ilerleyen ticari aracın kendi şeridinden ilerleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın istikametine doğru emniyet şeridinden ters yönde ilerleyen Ali Kırık’ın kullandığı 48 EY 670 plakalı ticari araç, Bozarmut Mahallesi yakınlarında Muğla istikametine doğru seyir halindeki Mustafa Şirin yönetimindeki 09 TR 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarının içerisinde sıkışanlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra Ayhan Güllü, Erken Güllü ve Hakan Güllü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Kırık ve Hakan Güllü’nün hayati tehlikesi bulunduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

