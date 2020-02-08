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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet yaşlı kadına çarptı Video

Ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet yaşlı kadına çarptı Video

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER DETAYLAR POLİS MÜDAHALE

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Trafik Polisi Elektrikli Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-AMBULANSLA GELİŞ VE GİDİŞ

( BURSA )- Ambulans gelene kadar yaşlı kadına müdahale eden polis gönülleri fethetti BURSA

- Bursa'da ters yönde ilerleyen akülü bisiklet sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın ile akülü bisiklet sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı kadına müdahale eden trafik polisi gönülleri fethetti. Olay, İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli İrade meydanı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hassan Hamza(29) isimli genç akülü bisikleti ile Nuri Doğrul Caddesi istikametinden gelip Atatürk Bulvarı istikametine ters yönden dönmek istediği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 66 yaşındaki Mukadder Demirsoy isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve akülü bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yerden kaldırılan her iki yaralı yol kenarına alındı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Polislerin şefkati yürekleri ısıttı Meydana gelen kaza sonrası kafasından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan 66 yaşındaki Mukadder Demirsoy isimli yaşlı kadına ambulans gelene kadar müdahale ederek tampon yapan trafik ekiplerinin yaşlı kadına yardım etmesi ve yaralanan yaşlı kadını teselli etmesi ise çevredeki vatandaşların takdirini toplayarak gönülleri fethetti.
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