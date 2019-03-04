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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ters yönde giden otomobil önce kamyona ardından minibüse çarptı: 4 yaralı

Ters yönde giden otomobil önce kamyona ardından minibüse çarptı: 4 yaralı

Araçlardan görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mahmutbey'de ters yönden giden bir otomobil önce bir kamyona ardından minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Mahmutbey Habipler yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SJ 393 plakalı otomobil kullanan Mehmet D. ters yöne girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüjü geçerek önce 34 BBN 350 plakalı kamyona çarptı, ardından 34 PG 0828 plakalı minibüse çarptı. Otomobildeki Emre K., Enes K., Yusuf D. ve araç sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Yaralılardan Yusuf D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin müdahalesiyle normal seyrine döndü.
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