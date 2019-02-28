Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ters yönde giden engelli motosikletli ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Ters yönde giden engelli motosikletli ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Trafik polisleri devrilen motosiklet

Polis Hastane Engelli Sürücü Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralının hastaneye kaldırılması
-Devrilen motosiklet detaylar
-Trafik aracı

( HATAY )- Ağır yaralanan engelli motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı HATAY

- Hatay’da, ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Defne İlçesi Harbiye Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü Ayhan Ceylan, karşısından gelen otomobille çarpıştı. Motosikletin aldığı darbe ile devrilmesi sonucu kafasını beton zemine çarpan engelli sürücü olay yerine gelen ambulansla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün de olay sonrası kaçtığı iddia edildi. Engelli sürücü Ayhan Ceylan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı