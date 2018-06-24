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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ters şeride uçan aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti Haberi

Ters şeride uçan aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti Haberi

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Uçan Otomobil Trol 

-KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLER
-BARİYERDEN GÖRÜNTÜ

( BOLU ) BOLU

- Düzce’de, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak ters şeride uçan otomobilin karıştığı 3 araçtlı trafik kazasında 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Sarıçökek Köyü Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Gazi Öcalan idaresindeki 41 TC 372 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçen otomobil, Ankara istikametine seyir halinde olan Cafer Taşçı yönetimindeki 34 EZ 9275 plakalı otomobil ile Ersin Kızılca idaresindeki 38 JN 715 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada, Öcalan’ın bulunduğu araçtaki Ayten Öcalan olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı otomobildeki Gazi Öcalan, Güler-Ebru Taşçı, Lamia Aksoy, Esra Aksoy ile kazaya karışan diğer araçlarda bulunan Ersin Kızılca ve Suna Kızılca kazadan yaralı kurtuldu. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce’de bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Cafer Taşçı, “orta şeritten giderken karşıdan tepemize araba geldi” dedi.
Kaza, nedeniyle tek şeride düşen otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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