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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Ters şeride giren araç yürekleri ağza getirdi

Ters şeride giren araç yürekleri ağza getirdi

-Aracın trafikte ters şeritte ilerlemesinden görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ


- Denizli’de ters şeride giren bir araç, karşıdan gelen araçları hiç düşünmeden ters şeritte ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün yaptıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde Karataş Makası olarak bilinen mevkide geçtiğimiz gün saat 00.00 sıralarında ters şeride giren otomobil tehlike saçtı. Alkollü olduğu öne sürülen ve kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, Karataş Makasında ters yönden ilerleyerek trafikte kazaya davetiye çıkardı. Ters şeritten giderek trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü, 5 araç ile kafa kafaya çarpışma riski yaşadı. Daha sonra araç sürücüsü ters şeritten ilerleyerek gözden kayboldu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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