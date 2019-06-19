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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ters eve ziyaretçi akını

Ters eve ziyaretçi akını

Ters evin dışından detaylar

Yabancı Turist Beğendik Ziyaretçiler Teleferik 

-Ziyaretçilerin eve girmesi
-Ziyaretçilerin evi içeriden incelemesi
-Evin içerisinden ve eşyalardan detaylar
-Vatandaşlar ile evin içerisinde ve dışarısından röportajlar

( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesine yaptırılan ters ev, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu ORDU

- Ordu’da yapımı tamamlanan ve kentin turizm potansiyeli arttırmayı hedefleyen ‘ters ev’, kapılarını ziyaretçilere açtı. Altınordu ilçesinde geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan ‘ters ev’ tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından teleferik istasyonu yakınına inşa edilen 150 metrekarelik ve 2 katlı ters ev, ilk günden ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Radyal temel üstüne ankraj sistemiyle inşa edilen ve eğimi de bulunan ters evin içerisinde yatak odası, banyo, oturma grupları, mutfak ve bir evde bulunan diğer eşyalar ters şekilde monte edildiği için, insanların dikkatini çekiyor. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı ve Arap turistlerin de ilgisini çeken ters ev projesinin, kentin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi bekleniyor. Sıra dışı ters evi ziyaret eden vatandaşlar, ilk girdiklerinde şaşırdıklarını belirterek, projeyi beğendiklerini belirtiyor. Yapımında emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, Ordu’ya uğrayan herkesin ters evi muhakkak görmesi gerektiğini belirtiyor.
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