Ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı İzle

-Ekiplerden detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 kez takla atan sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17:40 sıralarında Erzurum - Aşkale yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. 25 FT 144 plakalı aracın sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında ki toprak zemine vurduktan sonra takla atmaya başladı.

Güçlükle duran otomobili gören çevrede ki vatandaşlar ters dönen araç içerisinde ki sürücüyü kurtarmak için hareketlendi. Sürücü vatandaşlar ulaşmadan araç içerisinde kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüyü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinden tedavi istemediğini söyleyen sürücü uzun süre aracının başından ayrılmadı. Ayrıca kazanın gerçekleştiği yerin hemen alt tarafında binlerce Erzurumlunun katıldığı 2. Türk Oyunları Festivali’nin olmasından dolayı araçtan çıkacak her hangi bir patlamaya karşın polis geniş güvenlik önlemi aldı.

