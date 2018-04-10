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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ters dönen araçla emniyet kemerinin önemini anlattılar

Ters dönen araçla emniyet kemerinin önemini anlattılar

-Simülasyon aracına binen öğrencilere polis memurunun ikazları

Trafik Kazası Polis Memuru Emniyet Kemeri Öğrenciler Tekerlekli Sandalye 

--Aracı dönerek takla atması canlandırması
--Öğrencilerin araçtan inince açıklamaları
--Simülasyon aracının dönmesi
--Öğrencilerin açıklamaları
--Simülasyon aracının yetkilisi polisin açıklamaları
--Araç içinde çekim ve açıklamalar
--Minik öğrencilerin aracı izlemeleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için simülasyon aracı kurdu. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Parkı girişine kurulan simülasyon aracı vatandaşlara tanıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından emniyet kemerinin önemini anlatmak için zaman zaman Türkiye’nin çeşitli illerine vatandaşlara bilgi vermek amaçlı gönderilen simülasyon aracı Balıkesirli vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Simülasyon aracına binerek deneme yapan öğrenciler araçtan indikten sonra yaptıkları açıklamada, "Bu simülasyon aracına bindikten sonra bir daha asla emniyet kemeri takmadan araçlara binmeyi düşünmüyoruz. Deneme sırasında emniyet kemeri takılmasının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendik” dediler. Simülasyon aracının yetkilisi Baş Polis Recep Yüksel ise emniyet kemerinin önemini anlatmak için Balıkesir’e geldiklerini ve vatandaşlara uygulamalı olarak emniyet kemerinin önemini anlattıklarını söyledi.

Yüksel, sözlerinin devamında araç içerisinde bulunan su ve kola şişesi ile teneke kutu gibi içeceklerin trafik kazası sırasında ölüm ve yaralanmalara yol açtığını belirterek, "50 mg su şişesinin ağırlığı trafik kazası esnasında 30 kat artıyor. Araç 50 kilometre hızla giderken yapılan kaza olur ve takla atılırsa, araç içerisinde bulunan su şişesi ve teneke kutu içerisindeki içecekler insanların hayatını kaybetmesine veya yaralanmalarına sebep oluyor. Emniyet kemeri takarak hayata bağlanalım. Unutmayın ki tekerlekli sandalyeler, emniyet kemeri kadar bağlayıcı değildir” şeklinde konuştu (HT-TS-MA)
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