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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ters dönen aracı elleriyle çevirdiler

Ters dönen aracı elleriyle çevirdiler

Olay yerinden kazı görüntüsü

Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ters dönen aracı çeviren vatandaşlar
-Otomobilin Itekleyerek yol kenarına çıkarması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) - (Özel Haber)- Vatandaşlar kaza sonra ters dönen aracı önce elleriyle çevirdi ardından yol kenarına çekti- Sultangazi’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı ters dönen aracı vatandaşlar elleriyle çevirdi İSTANBUL

- Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç devrildi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar çevredekiler tarafından çıkartıldı. Vatandaşların çekici aracının gecikmesi üzerine elleriyle ters dönen aracı çevirdikten sonra iterek yol kenarına çektiği görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü. Olay Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 RTT 20 plakalı Bilal Ahıs(24) idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı ardından takla atarak devrildi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Takla atan araçtan vatandaşlar çıkardı Takla atıp devrilen araç içerisinde sürücü BilaL Ahıs(24), yanında bulunan Orhan Balık(30) ve Özge Cavdar(24) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar araç içerisinde kalan 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan üç kişiyi olay yerindeki ilk mühalesi ardından Taksim İlkyardım Hastanesine sevk etti. ardından iterek yol kenarına çektiler Kaza sonra polis ekiplerinin çalışmaları ardından olay yerine çekici çağrıldı. Çekicinin gecikmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ters dönen aracın etrafına geçerek elleriyle aracı çevirdiler. Yol üzerinde trafik yoğunluğunun oluşmaması için de çevrilen aracı el birliğiyle iterek yol kenarına çektiler. Yaşanan tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülere yansıdı. (UK-EY
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