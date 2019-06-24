Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ters devrilen traktörün üstünden atladı son anda kurtuldu

Ters devrilen traktörün üstünden atladı son anda kurtuldu

Ters devrilen traktör

İlk Müdahale Çelik Halat Bahçe Hortumu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Traktörde çıkan ufak çaplı ateş söndürülürken
-Akü çıkartılırken
-Çekiçle bağlantı koparılırken
-Detaylar

( KIRIKKALE )- Traktör ile römorku ayırmak isteyen ekipler dakikalarca çaba sarf etti KIRIKKALE

- Kırıkkale’de ters dönen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan 60 yaşındaki Yüksel Yıldırım, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, devrilen traktörü olay yerinden kaldırmak için dakikalarca çaba sarf etti. Kaza, Kırıkkale’de Bağlarbaşı Mahallesi 905. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Yıldırım (60), 19 SE 531 plakalı traktörü ile rampa yukarı çıkmak isterken bir anda kontrolü kaybedip direksiyonu kırması sonucu römorklu traktör ters devrildi. O sırada ters dönen traktörün üstünden atlayan Yıldırım, altında kalmaktan son anda kurtuldu. Atladığı sırada kafasını yere çarpan Yıldırım, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri burada yaptığı ilk müdahalenin ardından Yıldırım’ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Yıldırım’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Çekici ekipleri ters dönen traktör ile römorkunu yolun ortasından kaldırmak için dakikalarca çaba sarf etti. Römork bağlantı aparatı traktöre sıkışmasından dolayı her türlü teknik çalışması yapan ekipler, zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Traktörün aküsünden çıkan dumanı gören vatandaşlar hemen bahçe hortumunu alarak ufak çaplı çıkan ateşi söndürdü. Daha sonra akünün elektrik kabloları çıkartılarak akü söküldü. Römork tek çekici ile çıkartılamayınca bu kez ikinci bir çekici daha çağrıldı. Çekicinin çelik halatıyla römork kaldırılarak balyoz yardımıyla aradaki sıkışan bağlantı kopartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı