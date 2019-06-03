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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Terpink yaylayasında bahar mevsimi görsel şölen sunuyor İzle

Terpink yaylayasında bahar mevsimi görsel şölen sunuyor İzle

Akan derelerden detay

Pink 

-Çiçeklerden detay
-Bölgeden genel görüntü
-Röportajlar
-Çeşmeden detay

( ERZURUM )- İki mevsim bir arada yaşanıyor ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Çamlı köyünün bin 900 rakımdaki Terpink yaylasında bahar mevsimi muhteşem bir görsel şölene sahne oluyor. Oltu’ya 25 kilometre uzaklıkta Kırdağının eteklerinde olan Terpink yayla da karlar yavaş yavaş erirken karçiçekleri, tütiyler, sümbülelerin yanı sıra bir çok çiçeğin yeni açmaya başladığı yayla görenleri büyülüyor. Oksijenin bol olduğu derelerden buz gibi suların aktığı yaylada kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Yaylayı ziyaret eden Fuat Demir, “Aşağı Çamlı yaylası Kıble pungarlarındayız. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Bir tarafta yem yeşil bir tarafta kar var. Türkiye sıcak havayı yaşarken biz bin dokuz yüz rakımda soğuk havayı yaşıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

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