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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Terörün finans kaynağına büyük darbe: Son 7 operasyonda toplam 12 milyon kök kenevir kenevir ele geçirildi Haberi

Terörün finans kaynağına büyük darbe: Son 7 operasyonda toplam 12 milyon kök kenevir kenevir ele geçirildi Haberi

kenevir bulunan arazilerden görüntü

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-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Ele geçirilen kenevir maddeleri
-Kenevir maddelerinin yerinden sökülmesi
-Kenevirin imha edilmesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Ele geçirilen kenevirler bulundukları yerde imha edildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Kentte düzenlenen son 7 operasyonda 12 milyon kökten fazla kenevir bitkisi ele geçirilirken, kenevir maddeleri ekildikleri yerde imha edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde Lice ilçesinde terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik operasyon başlattı. İlçeye bağlı Karangöz mezrasında 45 derece sıcaklık altında operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, kenevir ekimi yapılan arazileri tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kenevir maddeleri yerinden sökülerek ekildikleri arazide imha edildi. Arazilerde uyuşturucu maddelerini sulamak için metrelerce uzunlukta su boruları ve su motorları ele geçirildi. Öte yandan bu operasyonla birlikte gerçekleştirilen son 7 operasyonda 12 milyon kökten fazla kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.
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