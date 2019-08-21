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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinden görüntü

Jandarma Uyuşturucu Komando Uyuşturucu Madde Akalan 

-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir ile 974 kilo esrar maddesi ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi ile 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 22.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 operasyonunun, 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi, 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, Lice ilçesinde R.K., R.Ö., M.A. ve A.A. isimli 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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