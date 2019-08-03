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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terörün bittiği köyler şenlenmeye başladı

Terörün bittiği köyler şenlenmeye başladı

Kadınların çadırda peynir, kaymak, tereyağı ile uğraşması

Süt Ürünleri Doğal Ürün Terör Örgütü Hayvancılık Hayvan 

-Ateş üzerinde su kaynatılması
-Yayıkta tereyağı hazırlanması
-Peynir ve süt ürünlerinden detay
-Kadınlardan Fener Uygur Röp.
-Köy sakini Adem Uysal Röp.
-Hayvanlardan detay

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta terör olayları yaşandığı dönemlerde köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, huzur ve güvenin sağlanması ile birlikte yeniden köy ve yaylarına yerleşmeye başladı.
Merkeze 40 kilometre mesafede bulunan Cevizlidere köyü sakinleri, terör olayları nedeniyle şehir merkezine ve büyükşehirlere göç vermişti. İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından bölgede huzur ve güvenin sağlanması ile köy ve yaylar da şenlenmeye başladı.
Köy ve yaylara yerleşen vatandaşlar, burada hem hayvancılık yapıyor hem de elde ettikleri ürünlerle geçim kaynaklarını sağlıyorlar. Cevizlidere Köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan köy sakinleri, süt, tereyağı, peynir, bal, ceviz ve çeşitli doğal ürünler elde ediyor. Köyde şu anda huzur ve güven olduğunu anlatan kadınlardan Fener Uygur, “Yazın buraya geliyoruz. Burada huzur buluyoruz. Burada huzur var, huzur ortamı var. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Burada peynir, ayran, tereyağı yapıyoruz. Burada tek sıkıntımız telefon şebekenin olmaması. Burada güvenlik sıkıntısı yok ve huzurumuzda yerinde.” dedi.
“Köyümüz 7 sene boyunca boş kaldı” 1993 yılında terör olayları nedeniyle köylerinin 7 yıl boyunca boş kaldığını ifade eden köy sakini Adem Uysal ise “1993 yılında bizim köyümüz 7 sene boyunca boş kaldı. Köyü boşaltmak zorunda kaldık. 7 senden sonra köye geri dönüş yaptık. Şu anda yolumuz ve huzurumuz yerinde. Burada çiftçilik ve hayvancılık yapıyoruz. Burada iletişim sorunu yaşıyoruz. Bir hastamız olduğu zaman, bir olay, bir sıkıntı, bir kaza olduğu zaman çok sıkıntı çekiyoruz. Burada peynir, süt, tereyağı üretiyoruz. Hayvanlarımız var ve mandıra buraya gelerek ürünlerimizi alıyor. 6 ay boyunca 80 hane burada kalıyoruz. 20-30 yıldan bu yana arıcılıkla uğraşıyorum. Şu anda da arılarım burada ve bizde burada yaşıyoruz.” diye konuştu.

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