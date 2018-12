Terörün bittiği dağlar artık fotoğraf sanatçılarına emanet İzle

-Fotoğraf sanatçılarının kar üzerinde fotoğraf çekmesi

-Fotoğraf sanatçılarının kar üzerinde birbirlerinin resimlerini çekmesi

-Fotoğraf sanatçılarının doğa ve manzara çalışması

-Hayvanlardan genel detay

-Hayvan sahiplerinin hayvanlarını kar üzerine çıkarması ve sanatçıların fotoğraf çekmesi

-Mezra sakini Sadullah Özdemir ile röportaj

-Köylü çocukların fotoğraf sanatçılarını fotoğraflaması

-Fotoğraf Sanatçısı ve Kafile Sorumlusu Fatih Mehmet Özdemir ile röportaj

-Hollanda’dan fotoğraf gezisine katılan Öznur Bağcı ile röportaj



( MUŞ )- Silah seslerinin sustuğu dağların güzellikleri fotoğraf sanatçılarıyla ortaya çıkıyor- Fotoğraf çekmek için geldiler, misafirperverliğe hayran kaldılar MUŞ



- Muş’ta İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen dağları gezen fotoğraf sanatçıları; tarih, kültür, insan ve yaşam fotoğrafları çekmeye başladı.

Muş’a, Türkiye’nin çeşitli illerinden fotoğraf gezisi için gelen fotoğraf sanatçıları, bölge halkının sıcak misafirperverliğine hayran kaldı. Uzun yıllar terör olayları nedeniyle silah seslerinin yükseldiği dağlarda artık fotoğraf makinelerinin deklanşör sesi yankılanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Muğla ve birçok batı illerinden gelen fotoğraf sanatçıları, Muş’un Varto ilçesine bağlı Kayadelen, Çengilli, Savaşçılar köyleri ve Özdemirler mezrasını gezdi. Buralarda tarih, kültür, yaşam, insan ve doğa fotoğrafı çeken fotoğraf sanatçıları, bölge halkının sıcak misafirperverliğinin şehirlerde olmadığını ifade ettiler. Kendileri ile çeşitli hediyeler getiren fotoğraf sanatçıları, köylü çocukların gönlüne dokundu. Özdemirler mezrası sakinlerinden Sadullah Özdemir, Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunun fotoğraflarla anlatılması gerektiğini söyledi.



Türkiye’nin her tarafından fotoğraf sanatçısının mezralarına geldiğini ifade eden Özdemir, “Bugün Türkiye’nin her tarafından fotoğrafçı arkadaşlar bizi ziyarete geldiler. Gönül ister ki her zaman böyle gelsinler; ülkemizi, mezramızı, köylerimizi çeksinler ve Türkiye’mizin ne kadar güzel bir ülke olduğunu göstersinler. Fotoğrafçılarımız, hayvanlarımızı çektiler, doğayı çektiler, hayvanlarımızın yeni doğan yavrularını çektiler, ne şartlar altında mücadele ettiğimizi çektiler” dedi.

Fotoğraf sanatçısı ve Kafile Sorumlusu Fatih Mehmet Özdemir de, 6 günlük fotoğraf gezilerinin ilk durağı olan Muş’taki çekimlerini tamamladıklarını belirtti.

2 gündür çok güzel çekimler yaptıklarını ifade eden Özdemir, “Dün Çengilli köyünde fotoğraf çektik, bugünde Özdemirler mezrası ve Varto ilçesine bağlı Kayadelen köyünde fotoğraf çekme fırsatı yakaladık. Türkiye’nin çeşitli illerinden Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa ve hatta yurtdışından sadece bu fotoğraf gezisi için Hollanda’dan gelen bir arkadaşımız var. 2 gündür çok güzel çekimler yaptık. Çekimlerimizin asıl amacı; insan, yaşam, köy hayatı, coğrafyanın doğal güzelliklerini çekmektir. Vatandaşlar bu soğuğa rağmen çok sıcak karşılamayla bize bu soğuğu tamamen unutturdular. Bu sıcaklık daha da güzel fotoğraflar çekmemize neden oldu. Buradan sonra 2 gün Bitlis, 2 gün de Van’da çekimler yapacağız” ifadelerini kullandı. Hollanda’dan geldi bölge halkına hayran kaldı 25 yıldır yurtdışında olduğunu ve hayatında ilk defa karla tanıştığını ifade eden Öznur Bağcı ise, “Fatih Özdemir arkadaşımızın düzenlediği tura katılmak istedim. Özellikle buraları kışın görmek istedim. Hollanda’nın Amsterdam kentinden tura katılıyorum. İlk defa geldim. Buradaki insanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği, iyi niyetlerini çok sevdim. 25 yıldan beri yurtdışındayım. İlk defa bu sene kara doyduk diyebilirim. Buralarda içtenlik, sadelik, temizlik gördüm. Şehirlerde bulamayacağımız, göremediğimiz insanların çay, yemek ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz Muş halkına. Artık Muş’a arkadaşlarımı da alıp gelmek istiyorum. Buradaki insanların içtenliği beni çok sevindirdi. Onlara bir daha arkadaşlarımı alıp gelmek isterim” diye konuştu.