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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
''Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka'' paneli

''Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka'' paneli

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir panel konuşma

Simülasyon Kaçırılma Harekete Geç Kabiliyet Yapay Zeka 

-Genel ve detay

( ANKARA )- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: ''Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce yöntem oluşturulabiliyor'' ANKARA

-ne katılan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ''Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce yöntem oluşturulabiliyor'' dedi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Teknolojik Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka" paneline katıldı.
Savunma sanayinde gelinen teknolojiyle birlikte yapay zekanın önemi ve kullanım amacının konuşulduğu panelde bir konuşma yapan Demir, ''Yapay zeka konuları çok yoğun şekilde gündemde. Bu sene içinde iki tane genç alan çağrısı yaptık. Yaklaşık 120'ye yakın şirketin başvurusu var.Yapay zekaya geldiğimizde işlem hızı çok önem kazanıyor. Bilimsel anlamda üniversitelerimizin ve TÜBİTAK'ın bu konulara iyi çalışmalarını bekliyoruz. Bu konuda geri kalmamak lazım. İşin anahtarı istihbarat. İstihbari boyutta da yapay zeka en fazla rol oynayan bir konu'' ifadelerini kullandı. ''Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce yöntem oluşturulabiliyor'' "Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır'' diyen Demir, ''Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur. Bu açıdan bakıldığında STM, ThinkTech Düşünce Merkezi ile Türkiye'nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine yönelik öngörülere önemli bir katkı sunacaktır. Büyük veriyi alıp, simülasyon programları geliştirildiğinde olaylar gerçekleşmeden önce yüzlerce, binlerce benzer olay çeşitli parametreleri değiştirilerek görülebiliyor. Bu konuda Havelsan ve STM'nin çalışmaları var. Büyük veri de bu konuda çok önemli. Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce yöntem oluşturulabiliyor. Donanım kısmının da gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.
Panele Demir'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Bilgem Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Aydınlı ve Tümgeneral Reha Ufuk Er de katıldı.

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