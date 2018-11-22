'Terörle ilgili mücadelenin değerlendirmesini yapıyoruz' - BİNGÖL Haberi
"Terörle ilgili mücadelenin değerlendirmesini yapıyoruz" - BİNGÖL - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in açıklaması"Terörle ilgili mücadelenin değerlendirmesini yapıyoruz" - İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil:"Kolluk güçlerimizin terörle ilgili mücadelesinin değerlendirmesini, bu mücadelenin etkinliğini ve sürdürebilirliğini yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır"BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Kolluk güçlerimizin terörle ilgili mücadelesinin değerlendirmesini, bu mücadelenin etkinliğini ve sürdürebilirliğini yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır." dedi. Bazı toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl 'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.Erdil, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının geliştirdiği ve sürdürdüğü İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:"İçişleri Bakanlığı güvenlik yönetimine ilişkin kolluk hizmetleri veriyor. Vatandaşın ve toplumun güvenliğini, toplumsal huzuru sağlamak istikametinde hizmetler üretiyor. Bunu gerek jandarmamız gerek emniyet güçlerimizle gerekse güvenliği sağlayan diğer sivil organizasyonları sürdürüyoruz."Erdil, İçişleri Bakanlığınca verilen hizmetleri ortak bir akıl ile kurumsal bir enerji ve kurumsal bir refleksle değerlendirdiklerini aktardı.İZDES ile ilk etapta değerlendirdikleri 81 ilde İçişleri Bakanlığının hizmet kapasitesini, etkinliğini, verimliliğini ve envanterini çıkardıklarını aktaran Erdil, ikinci bazda 20 ilde vatandaşla temas ederek, sivil toplum kuruluşları ve halkla iletişime geçerek onların değerlendirmesini almaya çalıştıklarını söyledi.
Erdil, bugün bu kapsamda Bingöl 'de sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteyle, vatandaş ve esnafla bir araya geleceklerini dile getirdi.Erdil, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önemli mesafeler katettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Güvenlik yönetiminde daha çok bölgede yaşanan terör ile ilgili mücadelemizin, güvenlik güçlerimizin, kolluk güçlerimizin terörle ilgili mücadelesini değerlendirmesini ve bu mücadelenin etkinliğini ve sürdürebilirliğini yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır. Bu mesafenin, mücadelenin sürdürebilirliğini sağlamaya ve kalıcı hale gelmesini sağlayama çalışıyoruz. Bölgede oluşacak siyasal şiddeti ve terörü de takip etmek, izlemek ve onu da güvenliğini sağlamak, seçimlerin daha huzurla ve halkın iradesinin etkin bir şekilde ortaya çıkarmasını sağlamak istikametinde de önlemek kamunun görevidir. Bu istikamette birtakım düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek."İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Valilikte yapılan "Bakanlık İcraat Sunumu ve Koordinasyon" toplantısına katıldı.