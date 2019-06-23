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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Teröristlerin yola tuzakladığı 2 EYP böyle imha edildi

Teröristlerin yola tuzakladığı 2 EYP böyle imha edildi

BULUNAN EYP

Güvenlik Önlemi Teröristler 

-GÜVENLİK ÖNLEMİNİN ARDINDAN İMHA EDİLMESİ
-DETAY GÖRÜNTÜ
-FOTOĞRAFLAR

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı, Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı birliklerince yürütülen operasyonda Ağaçyurdu köyü yolu üzerinde gömülü şekilde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bidon tespit edildi. El yapımı patlayıcı, Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı METİ ekiplerince imha edildi. İmhanın ardından daha büyük olan ikinci bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Tespit edilen ikinci el yapımı patlayıcı da Fındık Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı METİ ekiplerince güvenlik önlemi alınarak imha edildi.
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