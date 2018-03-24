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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Teröristlerin yerleştirdiği patlayıcılar imha ediliyor - HAKKARİ

Teröristlerin yerleştirdiği patlayıcılar imha ediliyor - HAKKARİ

- Patlayıcıların imha edilmesiTeröristlerin yerleştirdiği patlayıcılar imha ediliyor - Hakkari 'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonda dağ komando birlikleri 2 bin 200 rakımlı Altıntepe ve Şentepe bölgelerine havadan indirildi - Bölgede yürütülen operasyonda şu ana kadar teröristlerin tuzakladığı ve tahrip gücü yüksek 7 el yapımı patlayıcı imha edildi - Mehmetçik, hudut ötesinden gelebilecek terörist varlığına engel olmak amacıyla yüksek rakımlı bölgelere yeni üs bölgeleri kuruyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonda, şu ana kadar araziye tuzaklanmış tahrip gücü yüksek 7 el yapımı patlayıcı imha edildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 2. Hudut Tugay Komutanlığınca Çukurca ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor.Hudut ötesinden gelebilecek terörist varlığına engel olmak amacıyla başlatılan operasyon kapsamında dağ komando birlikleri 2 bin 200 rakımlı Altıntepe ve Şentepe bölgelerine havadan indirildi.Bölgede yürütülen operasyonda teröristlerle herhangi bir temas sağlanmazken, şu ana kadar teröristlerin tuzakladığı tahrip gücü yüksek 7 el yapımı patlayıcı imha edildi.Bölgeyi karış karış arayan güvenlik güçleri, hudut ötesinden gelebilecek terörist varlığına engel olmak amacıyla yüksek rakımlı bölgelere yeni üs bölgeleri kuruyor.Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon da sürüyor.Operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Samanlı bölgesinde başlatılan yol yapım çalışmalarında şu ana kadar 12 kilometre yol yapıldığı öğrenildi.

Komando Güvenlik Güçleri Gesi Teröristler 

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