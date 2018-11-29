Teröristlerin yaktığı camiden ezan sesi yeni yılda yükselecek - DİYARBAKIR
- Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi'nin genel görüntüsü - Restorasyon çalışması - Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin çalışmaları incelemesi - Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin konuşmasıTeröristlerin yaktığı camiden ezan sesi yeni yılda yükselecek - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği, tahrip ederek kullanılamaz hale getirdiği Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - Çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığı tarihi cami, yeni yılın ilk aylarında cemaatine kavuşacak - Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi: - "Yeni yılda ezan sesini duymaya başlayacağız. Bu güzel eser aslına uygun şekilde milletimizin hizmetine sunulacak"DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği Fatih Paşa Camisi'nden ezan sesi yeni yılda yükselecek.Tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetler ve dönemlere ait cami, kilise, kale, han, ev, çarşı ve köprü olmak üzere 612 kültür varlığı bulunan Sur ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören ata yadigarı eserlerin restorasyonu sürüyor.Başarılı operasyonların hemen ardından huzurun sağlandığı ilçenin yeniden ihyası için başlatılan çalışmalar kapsamında, arasında 1516 yılında Diyarbakır 'a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen Fatih Paşa Camisi'nin de yer aldığı tarihi yapıların restorasyonu için hummalı çalışma yürütülüyor.PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği, tahrip ederek kullanılamaz hale getirdiği kentteki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi. Çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığı tarihi cami, yeni yılın ilk aylarında ibadete açılacak. - Teröristler üs gibi kullandıSur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, ilçedeki tarihi Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit ve Hasırlı camileri ile bazı kiliselerin teröristlerce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle hasar gördüğünü anımsattı.Teröristlerin "üs" gibi kullandığı 500 yıllık Fatih Paşa Camisi'nin de kullanılamaz hale gelen eserler arasında yer aldığını ifade eden Çiftçi, zarar gören tarihi yapıların aslına uygun şekilde onarımının yapıldığını söyledi.
Osmanlı'nın atadığı ilk vali tarafından yaptırılan caminin PKK'lı teröristlerce ateşe verildiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:"İçerisindeki hiçbir kutsala ve değere saygı gösterilmeden yok edilmeye çalışılmıştı. Çukur olaylarının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce hızlı şekilde restore edilmeye başlandı. Artık son aşamasındayız, ufak ayrıntılar dışında restorasyon hemen hemen tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılıyor, pencereleri takılıyor. Yeni yılda ezan sesi duymaya başlayacağız. Bu güzel eser aslına uygun şekilde milletimizin hizmetine sunulacak." - Kurşun izleri saldırıların nişanesi olarak kalacakKaymakam Çiftçi, Sur içerisinde teröristlerin zarar verdiği tüm değerlere ait yapıların onarılacağını vurgulayarak, arasında han, cami, kilise ve hamamın yer aldığı 18 eserin restore edildiğini aktardı.Çiftçi, camideki kurşun izlerinin bir kısmının, terör örgütünün dine, tarihe ve kültüre ne kadar zarar verdiğinin nişanesi olarak kalacağını kaydetti. - İtfaiye ekiplerini de engellemişlerdiTeröristlerce 7 Aralık 2015'te düzenlenen saldırılarda büyük zarar gören ve sonrasında ateşe verilen Fatih Paşa Camisi'nde yangın çıkmış, bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması nedeniyle yangına müdahalede bulunamamıştı.Orijinal kapısı tamamen yanan, şadırvanı yıkılan, imam odası, daha önce medrese olarak kullanılan bölümü ile altın varaklı minberi kullanılamaz hale gelen caminin kapı, duvar ve camları teröristlerce ateşe verilmeden önce uzun namlulu silahlarla açılan ateşte zarar görmüştü.Teröristlerce "üs" gibi kullanılan kentin ilk Osmanlı eseri 500 yıllık cami, saldırılar sonucu büyük tahribata uğramıştı.