Teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti: 1 asker yaralı İzle

-Yaralının hastaneye kaldırılması

-hastaneden detay görüntü



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.



