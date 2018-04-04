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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti: 1 asker yaralı

Teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti: 1 asker yaralı

ambulansın gelişi

Uzman Çavuş Terör Örgütü Teröristler Yaralı Asker Helikopter 

-Yaralının hastaneye kaldırılması
-hastaneden detay görüntü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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