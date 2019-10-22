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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan asker için tören - IĞDIR

Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan asker için tören - IĞDIR

- Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan asker için tören - Şehidin naaşının ambulanstan indirilmesi - Törenden görüntüler - Şehidin yakınları - Naaşın uçağa taşınması - Uçağın hareket etmesiTeröristlerin roketli saldırısında şehit olan asker için tören - Sınırın Ağrı tarafında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerin naaşı, Iğdır 'daki törenin ardından memleketine gönderildiIĞDIR (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok için Iğdır 'da tören düzenlendi.
Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, Altunok'un (32) Türk bayrağına sarılı naaş katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dualar edildi.Tören mangasınca omuzlara alınan şehit Altunok'un naaşı, tekbirler eşliğinde askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanması için ailesinin yaşadığı Kayseri'ye gönderildi.Şehidin yakınları da aynı uçağa bindi.Törene, şehidin babası Mustafa Altunok, annesi Nurgül Altunok ve eşi Vildan Altunok ile yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, çeşitli kurumların temsilcileri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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