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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Teröristlerin menfeze yerleştirdiği patlayıcı imha edildi

Teröristlerin menfeze yerleştirdiği patlayıcı imha edildi

Patlayıcının imha edilmesi

( VAN )- Duyarlı bir vatandaşın ihbarı, olası bir faciayı önledi VAN

Fünye Harekete Geç 


- Van’ın Başkale ilçesinde 20 kilogram anfo kullanılarak bir menfezin altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi. Başkale-Esenyamaç karayolu üzerinde bulunan bir menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiğine dair, duyarlı bir vatandaştan gelen bilgi üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İcra edilen Şehit Uzman Jandarma 1’inci Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu sonucunda; söz konusu menfezin içine yerleştirilmiş patlatılmaya hazır yaklaşık 20 kilogram anfo kullanılarak ve çift fünyeli olarak hazırlanmış, 300 metre kablo bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi. Yetkililer, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. (MSA-Y)
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