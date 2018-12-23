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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu - DİYARBAKIR İzle

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu - DİYARBAKIR İzle

- Sığınağın içinin görüntülenmesi - Ele geçirilen malzemelerden görüntü - El yapımı patlayıcının imha edilmesiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak ortaya çıkarıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice, Kulp, Silvan ilçelerinde 19 Aralık'tan itibaren güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyon gece tamamlandı.Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 200 metrekare genişliğinde 7 odalı olmak üzere 3 sığınak tespit edildi.Sığınaklarda 2 uzun namlulu tüfek, el yapımı patlayıcı düzeneği, 60 mm havan mühimmatı, 46 kilogram amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, 4 pil bloğu, 166 pil, akü, güneş paneli, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, 6 terörist kıyafeti, 30 metre kablo ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler 

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