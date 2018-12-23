Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulundu - SİİRT İzle

Teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulundu - SİİRT İzle

- Erzak tespit köpeği Çaki'nin de katılımıyla yapılan operasyondan detaylar Siirt 'te teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulunduSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 sığınak tespit edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Baştan" operasyonu gerçekleştirildi.
Erzak tespit köpeği "Çaki"nin de katıldığı operasyonda teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi.Sığınaklarda 4 şarjör, 10 pil, 2 metre kablo, kürek, kazma, 2 şemsiye, terörist kıyafeti, hücum yeleği ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Mel B Gesi Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı