Teröristlerin kullandığı 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi



- Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi. Bingöl Valiliği, İl Jandarma ve Kığı Jandarma Komando Komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yenelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada;" BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonda 26 sığınak, 2 Adet El Yapımı Patlayıcı Madde Düzeneği, 16 Adet Büyük Tüp, 6 Adet Küçük Tüp ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir"denildi. Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlıkla süreceğini de belirtti.

(SA-HİV-

